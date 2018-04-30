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Gece yarısı utandıran görüntü!

Aydın'da gece yarısı intihar izlemek için toplanan gençler, macera yaşayabilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi

Gece yarısı utandıran görüntü!

Aydın'da gece yarısı intihar izlemek için toplanan gençler, macera yaşayabilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:56
Gece yarısı utandıran görüntü!
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AYDIN’da gece yarısı bir grup genç intiharı izleyebilmek için toplandı. Adeta insanlık dramının yaşandığı olayda polis ve sağlık ekipleri şahsı intihardan vazgeçirmek için itfaiye ekipleri ise olası intiharda can kurtarmak için nöbet tutarken, bir grup genç de şahsın yukarıdan aşağıya atlayışını görebilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi. 

Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bunalıma girip Atatürk Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediye Binası’nın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı internet sitelerinin son dakika haberinden duyan bir grup genç, şahsın 7 katlı binanın çatısından aşağıya atlayışını izleyebilmek için meydanda toplandı. Polis ve sağlık görevlilerini ilk etapta yanına yaklaştırmayan çatıdaki şahsı ikna çabaları sürerken, intiharı izleyebilmek için toplanan gençler eğlenceli bir gösteri varmışçasına olayı izledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında şahsın 7. kattan atlayışını izlemek için toplandıklarını belirten gençler, şahıs atlamayınca gece yarsında toplanma amacına ulaşamadıklarını söylediler. Bunu olay yerinde haber çalışması yapan kameralara da açık açık söyleyen gençler “Delinin biri atlıyor diye okuduk duyduk geldik. Atsın diye bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Atacağım demiş atmamış halen. Atlayacaksa atlasın” diye konuştular. 

Zaman zaman yanlarında getirdikleri topla da oynayan gençler, intihar girişiminde bulunan şahsın bir an önce atlamasını beklediklerini ve atlayış görüntüsünü canlı canlı izleyebilmek için gece yarsında beklediklerini belirterek “Bir saattir beklemekten sıkıldık. Artık atlayacaksa atlasın. Atlamayacaksa gidelim yatalım” diye konuşmaları herkesi şaşırttı.

Bir yanda da intihar girişiminde bulunan şahsın yakınlarının bulunduğu alanda gençlerin herkesi şaşırtan tavırları, bağıra bağıra kameralara ‘Bir an önce atlasın’ diye konuşmaları üzerine gençler polis tarafından ikaz edildi. Çatıdaki şahsın ikna edilmesi üzerine gece yarsı toplanan kalabalık saat 02:00 sıralarında dağıldı. 

Ekonomik, ailevi ve değişik sorunları dolayısıyla intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası F.Ö. ikna edilerek Büyükşehir Belediyesi’nin çatısından indirilip hastaneye götürüldü. 

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