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Gece yarısı şok baskın! Hepsi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde operasyon düzenledi

Gece yarısı şok baskın! Hepsi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde operasyon düzenledi

16 Ekim 2017 Pazartesi 07:41
Gece yarısı şok baskın! Hepsi yakalandı
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OPERASYON kapsamında, Fatih’te İskenderpaşa Mahallesi Molla Hüsrev Sokak’ta saat 00.15 sıralarında dört katlı bir binanın giriş katındaki daireye giren özel harekat timleri, içeride yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. 
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 8’i kadın 2’si çocuk 2’si erkek toplam 12 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Gözaltına alınanan kişiler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Diğer ilçelerdeki operasyonlarda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞTerör örgütü
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