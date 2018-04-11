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Gece yarısı sır ölüm!

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

Gece yarısı sır ölüm!

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
Gece yarısı sır ölüm!
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ADANA'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. 

Alınan bilgiye göre, , merkez Seyhan ilçesi  Meydan Mahallesi Barış Bulvarı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da  kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine saldırının olduğu bulvara giden polis ekipleri,  yaptıkları çalışmada 10 boş kovan buldu.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için  çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı Saldırı
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