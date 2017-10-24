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Gece yarısı korkutan deprem

İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem

İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24 Ekim 2017 Salı 07:31
Gece yarısı korkutan deprem
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BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 01.24'te gerçekleşti.
 
Deprem yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirDeprem
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