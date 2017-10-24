Gece yarısı korkutan deprem

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir 'in Kemalpaşa ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 01.24'te gerçekleşti. Deprem yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

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