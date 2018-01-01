Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
1 Ocak 2018 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
1 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!

Gece yarısı baskını! Tam 2 ton ele geçirildi

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde kaçak tavuk kesimhanesine zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında bin canlı tavuğa el konulurken 2 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi

Gece yarısı baskını! Tam 2 ton ele geçirildi

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde kaçak tavuk kesimhanesine zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında bin canlı tavuğa el konulurken 2 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:05
Gece yarısı baskını! Tam 2 ton ele geçirildi
banner404

ALINAN bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesine işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni yılın ilk saatlerinde çevik kuvvet polisin desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.

Kaçak tavuk kesimhanesinde, bin canlı tavuğa ve 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayavancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

Kesilen tavukları şehirdeki bir çok lokantaya satıldığı öğrenildi. İşyerine ise para cezası kesildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaHaberKaçakPolisTavukBaskınHaberlerSon DakikaSon Dakika Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir
Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir
Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi
Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi
Pasaport ve ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı...
Pasaport ve ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim