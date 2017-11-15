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Gazipaşa'da MHP'den 150 istifa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aralarında eski ilçe başkanı Mehmet Yüksel ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 150 kişi MHP'den istifa etti. Mehmet Yüksel, istifaların artacağını belirtirken, İYİ Parti'ye katılacaklarını söyledi

Gazipaşa'da MHP'den 150 istifa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aralarında eski ilçe başkanı Mehmet Yüksel ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 150 kişi MHP'den istifa etti. Mehmet Yüksel, istifaların artacağını belirtirken, İYİ Parti'ye katılacaklarını söyledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:02
Gazipaşa'da MHP'den 150 istifa
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MHP'de kongre sürecinde Meral Akşener'i desteklediği gerekçesiyle genel merkez tarafından disipline sevk edilen 2002-2016 döneminde görev yapan eski Gazipaşa İlçe Başkanı Mehmet Yüksel, mevcut Gazipaşa Belediyesi meclis üyeleri Namiye Gül Özgörü, Veli Arslan, Eşref Özdemir ve Mahmut Baş'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup sabah Gazipaşa Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mehmet Yüksel, MHP'den istifa edip Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İYİ Parti'ye katılacaklarını söyledi. Yüksel, "MHP ile ilgili sürecimizde yasal olarak istifa dilekçelerimizi veriyoruz. Gazipaşa'da MHP'nin 300 küsur üyesi var, bizimle beraber 200'ün üzerinde kişi istifa dilekçelerini verecek. Bugün içerisinde bu istifalar tamamlanacak" dedi.

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