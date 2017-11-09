Gazilere saldıranlara çok sert çıktı: Şehir magandaları, teröristler!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 41. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'da gazilere saldıranlarla ilgili çok sert konuşarak "Bu şehir magandalarının, bu teröristlerin nasıl barınabildiğini sorgulamamız lazım." dedi.

"2019'DA YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

" Türkiye 2019'da yeni bir yönetim sistemine geçiyor. Bu sistemin uygulamada nasıl işleyeceği konusundaki hazırlıkları yürütüyoruz. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarımızın yine çok önemli bir görev üstleneceklerine inanıyorum. Köyden mahalle haline dönüşmek bu görevleri ortadan kaldırmaz. Tam tersine daha fazla önem vermek gerekir.

"BEN BU MİLLETLE İFTİHAR EDİYORUM"

Son 15 yılda ülkemiz her alanda ciddi bir derlenme, toparlanma kaydetti. Şimdi bunu daha büyük reformlarla taçlandırma zamanıdır. Muhtarlıklarımızı da bunun dışında görmüyoruz. Kardeşlerim nadide güzelliklerin çoğunu bağrında toplayan bir vatana sahibiz. Böyle kıymetli bir mücevhere sahip olmanın bedeli var. Biz bu bedeli ecdadımızın bu topraklara ayak bastığı ilk günden beri ödüyoruz. Türkiye'yi sevmek demek 81 vilayetin ve 80 milyon vatandaşımızın tamamını şu yüreğe sığdırmak demektir. Bunu yapacağız. Yeri geldi darbeci kılığında, yeri geldi vesayet, yeri geldi silahlı terörist olarak karşımıza çıktılar ama bu millete diz çöktüremediler. Atalarımız ne güzel söylüyor. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz. 15 Temmuz alçak darbe girişiminde kullanılan kuklalar maalesef içeridendi. Devletin kendilerine teslim ettiği silahları milletimize çeviren hainler devleti teslim alacaklarını zannettiler. Milletimiz için bu ihanet adeta bardağı taşıran son damla oldu. Ben bu milletle iftihar ediyorum.

"BU AH ÇIKACAK"

Evet 15 temmuz gecesi tüm Türkiye kendilerine 'dökülün caddelere, meydanlara' dediğimiz zaman hiç tereddüt etmediler. Ve onlarla meydanlarda buluştuk. F-16'lar helikopterler bomba yağdırıyor, tanklar benim halkımın üzerine geliyor. Ama benim halkım bunlardan kaçmadı. 250 şehidimiz oldu ama üzerine üzerine gittiler, ölümüne ölümüne gittiler. Onlar biliyorlardı ki şehadete gidiyoruz. Ve şehadete gülerek gittiler. Ne mutlu bu millete. Peki o FETÖ denilen alçağın arkasından giden kulları neredeler? Bir kısmı cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Ama o nereye sığındı, o da Amerika'ya sığındı. Kendisine ayrılan 400 dönümlük arazide köleleriyle beraber yaşıyor. Nereye kadar yaşayacaksın? Er ya da geç hak yerini bulacak. Çok mazlumun ahını aldın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu ah çıkacak. Biz nasıl PKK'nın izini inine kadar sürüyorsak bunların da izini inine kadar sürmeye devam edeceğiz.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİLER

Geçtiğimiz hafta Ankara'da gazilerimize ve ailelerine yapılan saldırıyla ilgili üzüntülerimi bir kere daha belirtiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran, şehit yakınına terbiyesizlik eden bu şehir magandaları, bu teröristlerin bu ülkede nasıl barınabildiğini ellerimizi başımızın arasına alıp sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde yanlışımız var. Gaziliğin, şehitliğin, ezanın, bayrağın ne demek olduğunu tüm çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmeliyiz."