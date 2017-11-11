Gazilere saldıran 3 şüpheli TCK 301'den yargılanacak!

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında, mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakan Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi.
Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.