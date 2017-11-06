Gazilere maganda saldırısı!

OLAY dün akşam Eskişehir yolunda yaşandı. İbrahim Kızılkaş, 06 EF 2415 plakalı otomobiliyle giderken, bir hafif ticari aracın sürücüsü ile ‘yol vermeme’ yüzünden tartışma yaşadı. İçinde eşi Seda, 2 yaşındaki çocukları Ada ile belden aşağısı tutmayan kendisi gibi gazi olan arkadaşı Muzaffer Oktay, onun annesi Kadriye ve kız kardeşi Gamze Oktay’ın da bulunduğu aracın önü diğer aracın sürücüsü tarafından kesildi. Gazilerin otomobili, bir AVM’nin önünde sıkıştırıldıktan sonra dört saldırgan tarafından tekmelendi. Bu sırada gazilerin otomobili kaçmayı başararak 3 kilometre sonra bir akaryakıt istasyonuna girdi. Arkalarından gelen dört maganda, bu kez de otomobilin camlarını kırdı. Şüpheliler, gazi Oktay’ı otomobilin içinde, koltuk değnekleriyle ayakta durmakta zorlanan arkadaşı Kızılkaş’ı da otomobilin dışına çıkararak, dövdü. Magandaların otomobildeki 2 yaşındaki çocuğa da saldırması üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları güçlükle engel oldu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaçtılar, polis yakaladı

4 kişinin saldırısında çeşitli yerlerinden yaralanan gazi İbrahim Kızılkaş, eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş, diğer gazi Muzaffer Oktay, onun annesi Kadriye Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay, hastaneye kaldırılıp tedavi edildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

‘O gazi deyince daha çok vurdular’

İbrahim Kızılkaş’ın eşi Seda Kızılkaş, saldırganların 2 yaşındaki çocuğunu da dövdüğünü belirterek, “Olay sırasında ‘Bunlar sizin gaziniz, yapmayın’ dedik. Onlar ise küfür edip ‘Nefret ediyoruz gazilerden’ diyerek, vurmaya devam ettiler. Yani gazi olduğumuzu öğrendikten sonra daha çok vurdular. Benim eşim, terörle mücadelede yaralandı. Biz, bunları hak etmiyoruz” dedi.