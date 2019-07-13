Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi, bir süre tedavi gördüğü hastaneden evine taburcu edilmişti. Bugün tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eygi, tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Eygi’nin yakınlarının verdiği bilgilere göre; Mehmet Şevket Eygi, dün akşam saat 22.32’de hayata gözlerini yumdu. Eygi’nin cenazesi yarın İkindi namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

“Dostlarımdan biri ona sahip çıksın”

Eygi, “Haberiniz var mı, soruyor musunuz” başlıklı yazısının sonunda şu satırları kaleme almıştı: “Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi'nin yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Twitter’daki hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.