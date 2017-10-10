Gazeteci, şair ve turizmci Feyzi Halıcı vefat etti

MEVLANA'YI Anma Törenleri, Âşıklar Bayramı, Kuran-ı Kerim Okuma Yarışmaları'nın düzenleyicisi, Konya Turizm Derneği Başkanı ve Konya Senatörü olarak etkin çalışmalarda bulunmuş olan Halıcı'nın cenazesi, 11 Ekim 2017 Çarşamba günü Konya Sultan Selim (Mevlana Türbesi yanı) Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra, Musalla Mezarlığı’nda defnedilecek.

Feyzi Halıcı, 1924 yılında Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden Yüksek Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. Sanat hayatına Yedigün ve Çınaraltı dergileriyle başladı. "Fezai" mahlasıyla Şadırvan, Varlık, İstanbul, Hisar, Türk Dili, Milli Kültür, Türk Edebiyatı dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı.

1951'de Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni kurdu. 1957'de Türk Dil Kurumu üyesi oldu. 1957 yılında Konya'da aylık olarak çıkarmaya başladığı kültür, sanat, turizm ve folklor dergisi olan Çağrı’yı aralıksız 60 yıl boyunca yayımladı.

1959'da Konya Turizm Derneği'ni kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı. 1977'de Konya Kültür ve Turizm Vakfı'nı kurdu. Konya'da ulusal ve uluslararası düzeyde Mevlana törenlerini ve sempozyumları gerçekleştirdi; Konya Geleneksel Halk Şairleri Şöleni ve Bayramı'nı yönetti.

1968- 1977 yılları arasında Konya Senatörlüğü yaptı. Aynı zamanda İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu onur üyeliğiyle birlikte, Londra Rumî Komitesi, Aturjet ve Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyesidir.

7 yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Türk Kültür Eserleri Kurulu üyeliği yaptı. 1970-76 yılları arasında Türkiye Pakistan Kültür ve Dostluk Cemiyeti ve Atatürk'ün kurduğu Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun 1977-81 yılları arasında Genel Başkanlığını yaptı. Hayatını Türk kültürüne adayan Feyzi Halıcı,1954 yılında Konya'da Gül Bayramı, Gül Şöleni, Gül yarışmaları, Güvercin Güzellik yarışmaları, Tarihi Konya Mutfağı, Konya yemekleri konusunda yarışmalar düzenledi. Basın şeref kartı sahibi olan Feyzi Halıcı evli ve 2 çocuk babasıydı.

