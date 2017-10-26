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Gazeteci İsmail Küçükkaya savcıya ifade verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün savcıya ifade verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya savcıya ifade verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün savcıya ifade verdi

26 Ekim 2017 Perşembe 17:08
Gazeteci İsmail Küçükkaya savcıya ifade verdi
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İSMAİL KÜÇÜKKAYA: KONU YARGIDA
Gazeteci İsmail Küçükkaya, öğleden sonra avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek'in bulunduğu 4. kata çıktı.
Basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından ifadesi alınan İsmail Küçükkaya, ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı. İsmail Küçükkaya, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine savcıya ifadesini verdiğini, konunun yargıda olduğunu belirtti.  
FİDEL OKAN'IN DA TALİMATLA İFADESİ ALINDI 
Öte yandan aynı konu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Avukat Fidel Okan'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi. 
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin  İsmail Küçükkaya ve Fidel  Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 18 Ekim'de ifade vermeye gelen İsmail Küçükkaya program kayıtlarının henüz savcılığa ulaşmaması nedeniyle ifadesi alınamamıştı. 

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