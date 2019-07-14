Gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’de sivil polisler tarafından gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı
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MEZOPOTAMYA Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin merkezde bulunan evine gittiği sırada sırada sivil  polisler tarafından durdurularak, gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kanbal'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan Kanbal'ın evinde de arama yapıldı. 

Mazopotamya Ajansı, Kanbal'ın gözaltına alınması hakkında, "Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum döneminde yaşanan yolsuzluk, ihaleye fesat, cinsel taciz ve rüşvet ilişkilerini ortaya çıkardığı haberleri nedeniyle hedef haline getirilen muhabirimiz Kanbal’ın belediye yerleşkesine girişi de yine "talimat yukarıdan" denilerek engelleniyordu" ifadelerini kullandı.

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