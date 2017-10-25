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Galatasaray taraftarı: Git Erdoğan'a şikayet et

Derbi günü metroda Galatasaraylı taraftarlarla yaşlı bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük tepki çekti...

Galatasaray taraftarı: Git Erdoğan'a şikayet et

Derbi günü metroda Galatasaraylı taraftarlarla yaşlı bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük tepki çekti...

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:08
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DERBİ günü metroda Galatasaraylı taraftarlarla yaşlı bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük tepki çekti.
Görüntülere, metroda yüksek sesle tezahürat yapan Galatasaray taraftarları, durumdan rahatsız olan yaşlı bir kadının yanına giderek, "Rahatsızlığınız varsa Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edin" sözleri yansıyor. Galatasaraylı taraftarların alkollü olduğu da gözüküyor.
Yaşlı kadını sıkıştıran holiganlar daha sonra seyir halindeki metroda tezahürat atmaya devam ediyor.
Yaşlı kadın ise, tezahürat yapan gruba, "Ben Cumhuriyet kadınıyım. Tayyip'le benim işim yok. Cumhuriyet kadını olarak da size sus demek benim hakkım. Çünkü Cumhuriyet demek adalet demek" şeklinde cevap veriyor.
Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Son Güncelleme: 25.10.2017 16:13
Anahtar Kelimeler:
MetroGalatasaraylı TaraftarCumhuriyet Kadını
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