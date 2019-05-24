Galatasaray'dan Cübbeli Ahmet iddialarına yanıt

GAZETECİ Can Ataklı'nın Galatasaray'ın 22. Şampiyonluk kutlamalarını "Cübbeli Ahmet'in damadı organize etti" iddiaları üzerine Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'e ait olduğu iddia edilen, "Ben kulübe giren paraya bakarım" ifadeleri yalanlanırken, sarı kırmızılı camianın Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyete bağlı olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"22. şampiyonluk kutlama organizasyonu ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde Başkanımız Mustafa Cengiz'e aitmiş gibi gösterilen aslı olmayan ifadeler nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Haberlerde kullanılan ve Başkanımıza ait olduğu iddia edilen ifadeler ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray Kulübü ve Yönetimi, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır.

Kutlama ile ilgili yapılan görüşmelerde "Ben kulübe giren paraya bakarım" diye bir ifade kullanılmamıştır. Yönetimimiz, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir.

Şirket sahiplerinin kardeşlerinin veya iddiada bulunan köşe yazarının akrabalık ilişkileri Galatasaray Spor Kulübü'nün ilgisi dışındadır.

Şampiyonluk sevinci ile kutlama yaptığımız bu günlerde bile Yönetimimizi zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklerden uzak ve kulübümüzü siyasete sokma amaçlı bu tarz haberlere itibar edilmemesini Camiamızdan ve kamuoyundan önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü"