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Gaffar Okkan'ın koruma polisi FETÖ'den tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 şüpheliden birinin, teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın motosikletli koruma polislerinden M. D. olduğu belirtildi

Gaffar Okkan'ın koruma polisi FETÖ'den tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 şüpheliden birinin, teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın motosikletli koruma polislerinden M. D. olduğu belirtildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:35
Gaffar Okkan'ın koruma polisi FETÖ'den tutuklandı
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EMNİYET Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül'de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül'de çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden bazıları, adliyiye getirilişleri sırasında yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, burada bekleyen yakınlarının 'Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız' diye bağırmaları dikkat çekmişti.
 
Tutuklananlar arasında malulen emekli olan polis memuru M. D.'nin de olduğu belirtildi. M. D.'nin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a yapılan suikast sırasında motosikletli koruma ekibinde yer aldığı ve olayda yaralandığı bildirildi. M.D.'nin 2009 yılında malulen emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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KomFetöPdyEskişehir
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