Futbolcu Ümit Karan'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası!

Ümit Karan savunmasında, Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyleyerek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Makedonya'da çalıştığım için geçen celse gelemedim. Başka herhangi bir amacım yoktur. Benim herhangi bir şekilde kaçma gibi bir eylemim olamaz. Önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi suçlamalar doğru değildir" dedi.

'OLAYDAN SONRA İSTANBUL'U TERK ETTİ'

Mağdur İ.A.'nın avukatı Işıl Gülümser, "Rant elde etmek için görüşme talep ettiğimiz iddia ediliyor. Ancak doğru değildir. Müvekkilim olayın hemen akabinde karakola giderek şikayetçi olmuştur. Anlattıkları da kamera kayıtlarıyla birebir uyumludur. Olayın ardından müvekkilim psikolojik rahatsızlık geçirmiş, sakinleştirici kullanmıştır. Müvekkilimin olay akabinde evliliği bitmiştir. Ergenlik çağında bir kız annesinin çalışamaz duruma gelmesine neden olmuştur ve İstanbul'u terk etmiştir. Başka bir ilde aynı mesleğe devam etmektedir. Müvekkilimin iddiası tartışmasız doğrudur" ifadelerini kullandı.

SAVCI 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ

Mütalaasını açıklayan savcı Levent Çağıl, yerel mahkemenin basit cinsel saldırı suçundan kurmuş olduğu hükmün kaldırılmasını talep ederek, "sarkıntı düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

'İŞ BULAMADIĞI İÇİN MAKEDONYA'DA ANTRENÖRLÜK YAPIYOR'

Karan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu ise mağdur avukatının beyanlarına karşı çıkarak, "Karşı tarafın kelimelerle oynamasını kabul etmemiz mümkün değildir. İstismar edilen bir kadın hiçbir zaman hareketsiz kalmaz ve hemen karşılık verir. Mağdurenin anlatımı hayali bir tasvirdir. Neden Makedonya'da antrenörlük yapıyor biliyor musunuz? Şike davasında en az ceza alıp Türkiye'de iş bulamayan tek kişidir" diye konuştu.

'SURVİVOR'DA BİLE BİR ŞEY YAPMADIM!'

Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet etmiş biriyim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz razıyım. Ben Survivor isimli yarışmada kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek beraatını istedi.

Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce ise "Atatürkçülere ceza mı veriyoruz?" diye sordu.

OY ÇOKLUĞUYLA 1 YIL 8 AY HAPİS

Kararın kaldırılmasına karar veren Ceza Dairesi, Karan'ın "sarkıntı düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezada indirim yapan heyet, oy çokluğuyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına karar verdi. Üye hakim Kadir Erdal ise beraat yönünde görüş bildirerek karara muhalefet şerhi koydu.