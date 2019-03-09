Futbol oynarken hayatını kaybeden öğrenci defnedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde futbol oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan ve hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Futbol oynarken hayatını kaybeden öğrenci defnedildi
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AHİ Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu'nun (17) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından  alınarak, Yenice ilçesi Yamaç köyüne getirildi.

Cenazede, tabutun üzerine Erişoğlu'nun futbol oynadığı Karabük 1.  Amatör Küme'de mücadele eden Beşbinevler Futbol Takımı'nın forması ve maçlarda  giydiği kramponları konuldu.

Burada taziyeleri kabul eden baba Erdal Erişoğlu, gözyaşlarına hakim  olamadı.

Erişoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında  toprağa verildi.

Cenazeye, Erişoğlu'nun yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra  Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı  Muhammed Evlice ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Emek Mahallesi'ndeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.  sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu (17) dün okulun yanındaki sentetik futbol  sahasında futbol oynarken aniden yere yığılmış, bu sırada dili boğazına kaçan  öğrenciye arkadaşları ve öğretmenleri müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erişoğlu,  burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 21:13
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