Fuhuş operasyonu! 'Bir traktör dolusu odun için…'



EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ay önce fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edip, yer temin edenleri takibe alarak, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin il merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memurunun da ekip otosu içinde fuhuş yaptığı ve fuhuş yapanlara bilgi sızdırdıkları belirlendi. 4 polis memuru valilik kararı ile açığa alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D., adlı kadın ile birlikte erkek şüpheliler G.K., S.S., M.T. ve A.Ö., 'Fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek' gerekçesiyle tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.