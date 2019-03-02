Fuat Oktay: FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ’nün de PKK’nın da inlerine girildiğini ifade ederek, "Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya, ABD’ye kaçtılar. Hepsini biliyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." dedi.

Fuat Oktay: FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik
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BOLU'DA Çorumlular Derneğini ziyaret eden Oktay, 17 yıldır milletle  omuz omuza kalkınma ve büyüme mücadelesi verdiklerini, her zaman bu millete hak  ettiği hizmeti vermenin önemine inandıklarını söyledi.
"Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize milletimizin desteği ile  sahip çıkıyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza sizlerle  yürüyoruz." diyen Oktay, şöyle devam etti:
 
"Sizlerin desteğiyle 31 Mart’ta 2023 hedeflerimize inşallah bir adım  daha yaklaşacağız. 17 yıldır Bolu’da bir yandan ilçe belediyelerimiz, bir yandan  il belediyemiz, bir yandan bakanlıklarımız yaptıkları yatırımlarla Bolu’nun  çehresini değiştirdiler, güzelliğine güzellik kattılar. Son 17 yılda Bolu’ya 9  milyar lira yatırım yaptık."
 
Oktay, kente 340 milyon lira sağlık yatırımı yapılmasının, Bolululara  verilen hizmetin bir lütuf değil, hakkın teslimi olarak görüldüğünün göstergesi  olduğunu vurguladı.
 
Ulaşıma toplamda 4,3 milyar lira yatırım yaparak, Gümüşova-Gerede ile  Bolu Dağı geçişini hizmete açtıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:
 
"Yolları kısalttık, geçilmez dağları geçilir kıldık. Bolu Dağı'nı  kimse delemiyordu ama biz deldik. 'Bolu Dağı Tüneli'ni patates deposu mu yapsak,  yoksa buraya doğal gaz mı pompalasak' diye düşünüyorlardı hatırlıyor musunuz? Biz  Bolu dağlarındaki kazaları unutmuyoruz, buralardaki trafik kazalarıyla nice  canlarımız gitti. Onun için 'biz bu dağı deleriz' dedik ve deldik. Merkeze ve  birçok ilçemize doğal gazı ulaştırdık, sizleri kömür, odun taşıma zahmetinden  kurtardık."
 
Oktay, AK Parti döneminde Bolu’nun ihracatını 8 kat arttırdıklarını,  geçen yıl ihracatın 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını,  şahlanmayı 2019 yılında da sürdüreceklerini anlattı.
 
AK Parti'nin, istihdamın sembolü olmaya devam edem ettiğini de  vurgulayan Oktay, "Projelerimizle 2024’e kadar başta gençlerimize ve ev  kadınlarına olmak üzere tüm Bolululara ilave 10 bin kişilik istihdam  sağlayacağız. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan her bir vatandaşımızın teşvikler  ile yanında olacağız." şeklinde konuştu.
 
Oktay, hayvanseverlerin şehri Bolu’ya evcil hayvan oteli açacaklarını  bildirdi.
 
"Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız"
 
Terör örgütleriyle mücadeleye de değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:
 
"Dedik ki 'inlerine gireceğiz.' Ne oldu? Girdik. FETÖ’nün de inine  girdik, PKK’nın da... Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya,  ABD’ye kaçtılar. Hepsini biliyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.  Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun  şekilde yönetmenin gayreti içinde olduk. Ülkemize karşı yapılan saldırılar  karşısında girdiğimiz mücadelelerden, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle  hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın  güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz  açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız."
 
Oktay, son 17 yılda ülkeyi her alanda başarılarla tanıştırdıklarını  vurgulayarak, sözlerini, "Türkiye’nin başarısında payı olan Çorumla, Bolu'yla, 81  il ve 82 milyon vatandaşımızla, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler,  Cumhurbaşkanımıza desteğinizle, Türkiye’nin son 17 yıldır siyasette, ekonomide,  eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda pay sahibi  oldunuz." diye sonlandırdı.

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