Fuat Oktay: FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik

BOLU'DA Çorumlular Derneğini ziyaret eden Oktay, 17 yıldır milletle omuz omuza kalkınma ve büyüme mücadelesi verdiklerini, her zaman bu millete hak ettiği hizmeti vermenin önemine inandıklarını söyledi.

"Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize milletimizin desteği ile sahip çıkıyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza sizlerle yürüyoruz." diyen Oktay, şöyle devam etti:



"Sizlerin desteğiyle 31 Mart’ta 2023 hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız. 17 yıldır Bolu’da bir yandan ilçe belediyelerimiz, bir yandan il belediyemiz, bir yandan bakanlıklarımız yaptıkları yatırımlarla Bolu’nun çehresini değiştirdiler, güzelliğine güzellik kattılar. Son 17 yılda Bolu’ya 9 milyar lira yatırım yaptık."



Oktay, kente 340 milyon lira sağlık yatırımı yapılmasının, Bolululara verilen hizmetin bir lütuf değil, hakkın teslimi olarak görüldüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.



Ulaşıma toplamda 4,3 milyar lira yatırım yaparak, Gümüşova-Gerede ile Bolu Dağı geçişini hizmete açtıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:



"Yolları kısalttık, geçilmez dağları geçilir kıldık. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu ama biz deldik. 'Bolu Dağı Tüneli'ni patates deposu mu yapsak, yoksa buraya doğal gaz mı pompalasak' diye düşünüyorlardı hatırlıyor musunuz? Biz Bolu dağlarındaki kazaları unutmuyoruz, buralardaki trafik kazalarıyla nice canlarımız gitti. Onun için 'biz bu dağı deleriz' dedik ve deldik. Merkeze ve birçok ilçemize doğal gazı ulaştırdık, sizleri kömür, odun taşıma zahmetinden kurtardık."



Oktay, AK Parti döneminde Bolu’nun ihracatını 8 kat arttırdıklarını, geçen yıl ihracatın 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını, şahlanmayı 2019 yılında da sürdüreceklerini anlattı.



AK Parti'nin, istihdamın sembolü olmaya devam edem ettiğini de vurgulayan Oktay, "Projelerimizle 2024’e kadar başta gençlerimize ve ev kadınlarına olmak üzere tüm Bolululara ilave 10 bin kişilik istihdam sağlayacağız. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan her bir vatandaşımızın teşvikler ile yanında olacağız." şeklinde konuştu.



Oktay, hayvanseverlerin şehri Bolu’ya evcil hayvan oteli açacaklarını bildirdi.



"Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız"



Terör örgütleriyle mücadeleye de değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:



"Dedik ki 'inlerine gireceğiz.' Ne oldu? Girdik. FETÖ’nün de inine girdik, PKK’nın da... Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya, ABD’ye kaçtılar. Hepsini biliyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içinde olduk. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerden, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız."



Oktay, son 17 yılda ülkeyi her alanda başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayarak, sözlerini, "Türkiye’nin başarısında payı olan Çorumla, Bolu'yla, 81 il ve 82 milyon vatandaşımızla, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, Cumhurbaşkanımıza desteğinizle, Türkiye’nin son 17 yıldır siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz." diye sonlandırdı.