Frikik vermemek için eteğini çekiştirdi

HANDE Yener, Gümbet barlar sokağında bulunun kulüpte mini siyah bir elbise ile sahneye çıktı. Dansçılarının motosiklet kaskı ile dans etmeleri dikkatlerden kaçmadı. İlk şarkının ardından hayranları ile kısa bir sohbet eden Yener, espri yapmayı da ihmal etmedi.Yaklaşık iki saat süren konserde eski ve yeni albümünden şarkıları seslendiren Yener, sahne performansıyla beğeni topladı. Yaklaşık bin 500 kişi Pasha kulübe akın etti. Yener’i dinlemeye gelen sevenlerinin ilgisi yoğun olunca, kulüp kapılarını erken kapmak zorunda kaldı. Sanatçının bazı hayranları konsere giremedi.Giydiği elbise ile yürek hoplatan Yener'e yaptığı danslarla da büyük beğeni topladı. Frikik vermemek için sık sık eteğini çekiştiren Yener, zaman zaman zor anlar yaşadı.