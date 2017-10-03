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Freni patlayan midibüs 3 araca çarptı duvara çıktı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı'ndaki dik rampada freni patlayan midibüs 3 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Kazada midibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı

Freni patlayan midibüs 3 araca çarptı duvara çıktı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı'ndaki dik rampada freni patlayan midibüs 3 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Kazada midibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı

03 Ekim 2017 Salı 12:20
Freni patlayan midibüs 3 araca çarptı duvara çıktı: 1 yaralı
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OLAY, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan rampa aşağı inen Tugay İ., idaresindeki midibüsün bir anda freni patladı. Freni patlaması sonrası kontrolden çıkan midibüs önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da 3 araca çarptı. Çarpma sonrası yol kenarına sürüklenen midibüs korkuluklarını kırdığı bir duvarın üzerinde asılı kaldı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine, polise ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Tugay İ.'yi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan sürücüsün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliFreni PatlayanMidibüs
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