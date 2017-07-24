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Freni boşalan otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı

Otobüsün freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

Freni boşalan otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı

Otobüsün freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:58
Freni boşalan otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı
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ÜSKÜDAR'DA freni boşalan otobüs kontrolden çıkarak 10 tane otomobile çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Üsküdar Beylerbeyi tünel çıkışında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar istikametine giden bir yolcu otobüsünün seyir halindeyken freni boşaldı. Bir anda kontrolden çıkan otobüs önünde seyreden otomobillere çarparak durabildi.
 
  Otobüs 10 araca çarptı, 11 yaralı

Freni boşalan otobüs ancak 10 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada vatandaşlar büyük panik yaşarken otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Kazaya karışan araçlardaki vatandaşlara ise ilk yardım çevreden geldi.
Bu sırada kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hızla yaralılara müdahale etti. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen olmazken 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bazı yaralılar olay yerine gelen ambulanslarda bazı yaralılar ise ayakta tedavi edildi. Yaralılar arasında durumu ağır olana bir vatandaş olmadığı öğrenildi.
Kazaya uğrayan bir vatandaş, Biz trafikte durağan haldeyken arkadan vurdu bize savrulduk” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Otobüsün freni patlamış araçları eze eze savura savura buraya kadar geldi. Ölen yok  ama yaralanan vardı. Ağır yaralı yoktu” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarKazaOtobüs
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