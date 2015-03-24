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Fransa'daki uçak kazasının ateşi Türkiye'ye de düştü

Avrupa'yı yasa boğan uçak kazasının detayları belli oldukça, Türkiye'ye acı haberler de gelmeye başladı

Fransa'daki uçak kazasının ateşi Türkiye'ye de düştü

Avrupa'yı yasa boğan uçak kazasının detayları belli oldukça, Türkiye'ye acı haberler de gelmeye başladı

24 Mart 2015 Salı 19:02
Fransa'daki uçak kazasının ateşi Türkiye'ye de düştü
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Barcelona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçaktaki Türk yolculardan birinin kimliği belli oldu. İHA'nın haberine göre, Germanwings uçağındaki yolculardan 36 yaşındaki Gülizar Çelik isimli Türk vatandaşının İstanbullu ve evli olduğu bilgisine ulaşıldı.
HOLLANDE "MUHTEMELEN" DEDİ AMA...
Kazanın ardından Paris'te İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, uçaktaki yolcular arasında "Almanlar, İspanyollar ve muhtemelen Türkler var" demişti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İspanya Kralı ise Hollande'dan daha net bir ifade kullanarak, uçakta Türklerin olduğunu belirtti. Kral Felipe, "Türk yetkililere de taziyelerimi iletiyorum" derken; CNN International, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, "Düşen uçakta çok sayıda İspanyol, Alman ve Türk var" dediğini aktardı.
KORKUTAN İDDİA
DHA'nın haberine göre, Katalan televizyonu '24 Saat' ise Almanya kaynaklara dayanarak uçakta 39 Türk soyadlı kişinin bulunduğu bilgisine ulaştığını iddia etti.
67 Alman yolcu taşıyan uçaktaki 45 kişinin İspanyol soyadına sahip olduğu bildirilmişti.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 18:03
Anahtar Kelimeler:
FransaUçak KazasıAvrupaTürkiyeGündem
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