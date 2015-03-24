Fransa'daki uçak kazasının ateşi Türkiye'ye de düştü

Barcelona- Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçaktaki Türk yolculardan birinin kimliği belli oldu. İHA'nın haberine göre, Germanwings uçağındaki yolculardan 36 yaşındaki Gülizar Çelik isimli Türk vatandaşının İstanbullu ve evli olduğu bilgisine ulaşıldı.

HOLLANDE "MUHTEMELEN" DEDİ AMA...

Kazanın ardından Paris'te İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, uçaktaki yolcular arasında "Almanlar, İspanyollar ve muhtemelen Türkler var" demişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İspanya Kralı ise Hollande'dan daha net bir ifade kullanarak, uçakta Türklerin olduğunu belirtti. Kral Felipe, "Türk yetkililere de taziyelerimi iletiyorum" derken; CNN International, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, "Düşen uçakta çok sayıda İspanyol, Alman ve Türk var" dediğini aktardı.

KORKUTAN İDDİA

DHA'nın haberine göre, Katalan televizyonu '24 Saat' ise Almanya kaynaklara dayanarak uçakta 39 Türk soyadlı kişinin bulunduğu bilgisine ulaştığını iddia etti.