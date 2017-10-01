Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi

MİLLİ motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'nde dün gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a iniş yaptı.

"İSPANYA YARIŞINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Sofuoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." demişti.

Vücudunu hareket ettiremediğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.