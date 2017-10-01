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Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi

Fransa'da kaza yapan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kenan, dün akşam "Belimde ve kalçamda 3 kırık var." demişti

Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi

Fransa'da kaza yapan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kenan, dün akşam "Belimde ve kalçamda 3 kırık var." demişti

01 Ekim 2017 Pazar 13:41
Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi
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MİLLİ motosikletçi  Kenan Sofuoğlu,  Fransa'da kaza yaptı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent  Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'nde dün gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi  Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak  İstanbul'a iniş yaptı.

"İSPANYA YARIŞINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Sofuoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." demişti.

Vücudunu hareket ettiremediğini ifade eden milli sporcu, "Acilen  Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile  Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki  İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.

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Gençlik Ve Spor BakanlığıTürkiye CumhuriyetiSağlık BakanlığıKenan Sofuoğluİstanbul
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