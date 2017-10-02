Fransa'da 3 Türk'ün öldüğü yangın kasten çıkarılmış

FRANSA-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Çıkan yangında 3'ü Türk toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kısa süre içerisinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.
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