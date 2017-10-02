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Fransa'da 3 Türk'ün öldüğü yangın kasten çıkarılmış

Son dakika... Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen ve 3 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı

Fransa'da 3 Türk'ün öldüğü yangın kasten çıkarılmış

Son dakika... Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen ve 3 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı

02 Ekim 2017 Pazartesi 18:12
Fransa'da 3 Türk'ün öldüğü yangın kasten çıkarılmış
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FRANSA-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Çıkan yangında 3'ü Türk toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kısa süre içerisinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

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Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk
Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFransa
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