‘Fraklar çıkacak’ tatil başlayacak

MECLİS, tatile girmeden önceki son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifi ele alacak. TBMM Anayasa Komisyonunda, toplam 63 saatlik mesainin ardından kabul edilen İçtüzük değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki tek gündem maddesi olacak. Teklife göre, ant içmekten imtina eden milletvekilleri, bu sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Genel Kurul, salı saat 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe 14.00-21.00 saatlerinde çalışacak. TBMM Başkanı ile başkanvekilleri, Genel Kurulu yönettikleri sırada frak giymeyebilecek. Vekiller, kanun tasarı maddeleri ile önergeler üzerinde yoklama talep edemeyecek.

1 Ekim’e kadar tatil

TBMM’de kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek. TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması da kaldırılırken meclis 1 Ekim Pazar gününe kadar tatile girecek.