FOX TV The Marmara otele dava açıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.

FOX TV The Marmara otele dava açıyor
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FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında açıklama yapan İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile ‘gizlice görüştüğü’ şeklindeki haberlerin ardından ‘olağan’ görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını söyledi. Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla bir araya geldiğini belirten Küçükkaya, İmamoğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Oteli’nde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım'la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı. Küçükkaya, ayrıca FOX TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.

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