Flash TV, yayınlarını durdurma kararı aldı

TürkTime sitesinden Talat Atilla’nın haberine göre, Flash TV’nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi açıklamasında, “Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık” dedi.

Flash TV, kısa süre önce de haber programlarını yayından kaldırmıştı. Yapılan açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanılmıştı.