Flash TV 28 yıllık yayın hayatına ara verdi: Suçumuz tarafsız olmak

TÜRKİYE'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV, idari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi. Konuya ilişkin olarak 'Gece Hattı' programında açıklamalarda bulunan Gökhan Taşkın, "Sesimizi kısıyoruz" dedi. Taşkın, sözlerini şöyle noktaladı: "28 yıllık tarafsız, bağımsız yayıncılığımıza gölge düşmesini engellemek adına bir süre ara veriyoruz. Bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız var. Bağımsız yargı kadar bağımsız medyaya da ihtiyacımız var. Yargının bağımsızlığı kadar, bağımsız medya da şarttır demokrasilerde. Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde yeniden bir arada olacağız. O güne kadar hoşçakalın."

EKRAN KARARDI

Taşkın'ın açıklamalarından sonra ekranda "Flash TV yayın hayatına ara veriyor. Suçumuz tarafsız olmak" yazısı belirdi.