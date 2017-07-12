Flaş... 'Tebliğciler' yakalandı, 5 kişi aranıyor

TÜM yurtta olduğu gibi İzmir’de de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir dizi etkinlikler yapılacak. Ancak bu etkinlikler sırasında terör örgütü DEAŞ’ın saldırı hazırlığı yaptığı bilgisini edinildi.
5 KİŞİ ARANIYOR
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine kent merkezinin yanı sıra Torbalı ve Menemen ilçeleriyle Hatay ilinde operasyon yaptı, 22 kişi gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan 5 şüphelinin ise aranmalarına devam ediliyor.Gözaltına alınan kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital doküman, terör örgütüne ait bayrak, flama ile eylemde kullanılmak üzere av tüfeği, 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, Suriye’de terör örgütü saflarında çatışmalara girdikleri, ayrıca kendilerini 'tebliğci' olarak isimlendirdikleri belirtildi.
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