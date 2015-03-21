Flaş! MHP'nin oy oranını açıkladı

21 Mart 2015 Cumartesi 11:42
Delegeler salonda yerlerini alırken salonda yer bulamayanlar ise Arena'nın dışından kurultayı takip ediyor. MHP 21. Dönem Yozgat Milletvekili Mesut Türker ise MHP lideri Bahçeli'nin tek rakibi.
NEVRUZ'A ALTERNATİF Mİ?
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, kurultay öncesi NTV yayınına konuk oldu. Oktay Vural, "21 Mart tarihi Nevruz'a alternatif olarak mı seçildi?" sorusuna, "Nevruz hepimizin bu coğrafyanın bayramı. Hepimizin kalbi bir olmalı. Bu bir yerlere mesaj değildir. Birlik ve beraberlik mesajıdır" dedi.
"HERKESİN KALBİ BURADA ATIYOR"
"Kulağınız Diyarbakır'da olacak mı?" sorusuna Oktay Vural "Herkesin kalbi burada atıyor" yanıtı verdi.
OKTAY VURAL: MHP'NİN OYU YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ
AK Parti'nin 13 yıldır Türkiye'yi yönettiğini anımsatan Vural, "AKP Türkiye'ye umut vermiyor, sorunları erteliyor. Belirsiz bir ortam var. Dolar birinin konuşmasıyla inip çıkıyor. Milli ve manevi değerlerimizin için boşalıyor. Muhafazakarız diye yola çıkanların muhafa ettiği bir değer kalmamıştır" dedi. Oktay Vural, ayrıca MHP'nin son oy oranını da açıklayarak, "Yüzde 20'yi geçtik." dedi.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 10:44