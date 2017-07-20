Flaş iddia! O iki ülke anlaşmış…

MERKEZİ ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Körfez İşleri Enstitüsünün 18 Haziran'da yayımladığı raporda, ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen bazı gizli belgelere yer verildi.

Belgelere atıfla hazırlanan raporda, BAE'nin Kuzey Kore'den 100 milyon dolar değerinde silah alımı yaptığı belirtildi.

BAE BÜYÜKELÇİSİ'NİN E-POSTASINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Raporda yer alan ve Kuzey Kore ile BAE arasındaki ilişkilerle ilgili bilgiler içeren belgelerin, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin internet korsanları tarafından ele geçirilen elektronik posta adresi üzerinden elde edildiği ifade edildi.

BELGELERİ ABD VERMİŞ

Gizli ibareli belgelerin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uteybe'ye verildiği öne sürülürken, ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerin gerçekliği hakkında yorum yapmadı.

Belgelerde, merkezi BAE'de bulunan "El Mutlak Ticaret" (Al Mutlaq Trading) isimli şirketin ve şirket yöneticisi Abdurrahman Baqer'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından silah satışı yaptığı tespit edilen Kore Madencilik Geliştirme Ticaret Kurumu (KOMİD) ile yaklaşık 100 milyon dolarlık silah ticareti yaptığının belirlendiği aktarıldı.

El Mutlak şirketi ile şirket yöneticisi Abdurrahman Baqer'in KOMİD gibi silah ticareti yapan firmalarla uzun zamandır ilişkileri olduğu bilgisine yer verilen belgelerde, El Mutlak şirketinin KOMİD'den aralarında tüfek, makineli tüfek ve roketlerin bulunduğu farklı türde çok sayıda silah için fiyat teklifi istediği belirtildi.

"Bu bilgiler ABD'yi ciddi şekilde endişelendirmektedir." ifadesinin yer aldığı belgede, KOMİD'in faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yasaklandığı ve BM üyesi bütün ülkelerin KOMİD ile herhangi bir ticari ilişki kurmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

BELGELER HENÜZ RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN TEYİT EDİLMEDİ

Henüz resmi makamlar tarafından teyit edilmeyen belgelerde, Kuzey Kore'nin bu tür silah satışları ile nükleer ve balistik füze programlarını ayakta tuttuğu ve geliştirdiğine dikkat çekilerek, ABD'nin Kuzey Kore'nin silah satışlarını dünya çapında yakından takip ettiği bildirildi.

Belgelerde BAE Büyükelçisi Uteybe'ye hitaben şu ifadelere yer verildi: "Size, Abdurrahman Baqer ve El Mutlak Ticaret şirketi ile aralarında KOMİD'in de bulunduğu herhangi bir Kuzey Koreli kuruluşla olan silah ticareti ilişkisini araştırma ve bu ilişkileri sonlandırma konusun da hızlı ve ciddi şekilde adım atmanız çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki çabalarınızı desteklemek için Abdurrahman Baqer'in kimlik bilgilerini, tam ismini, pasaportunu, doğum tarihini ve El Mutlak Ticaret şirketinin iletişim bilgilerini veriyoruz."