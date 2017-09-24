Flaş haber! Alanyalı Mevlüt Uysal İBB Başkanı oluyor

KADİR Topbaş'ın istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın getirileceği öğrenildi. Yeni Alanya’nın önceki günkü sayısında "İstanbul'a Alanyalı başkan mı" başlığı ile gündeme getirdiği haberinin ardından dün Mevlüt Uysal’ın İBB’ye başkan olacağı öğrenildi. AK Parti'nin Twitter adreslerinden de adı anons edilen Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için kararın verildiği ve adının usülen İBB Meclisi’nde oylanacağı bildirildi.

'İSTANBUL İÇİN DE BU BİR FIRSAT'

Kararı değerlendiren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Uysal'ın İBB'nin başına gelmesiyle Alanya'nın bir evladıyla daha gurur duyacağını söyledi. Berberoğlu "Sayın Uysal, çok başarılı bir şekilde Başakşehir Belediye Başkanlığı'nı yürütüyordu. Ben İBB'de de çok başarılı olacağına inanıyorum. İstanbul için de bu bir fırsat. Ben kendisini tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

'BİZLERİ GURURLANDIRDI'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da "Kendisi yakınen tanıdığımız, içimizden biri olarak gördüğümüz, Alanyalı hemşehrimiz. Sayın Uysal'ın İBB Başkanı olacak oluşu bizleri gururlandırdı. Ülkemize, İstanbul'a ve Alanya'mıza hayırlı olsun. Uysal'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL'A BÜYÜK HİZMETLER GETİRİR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de "Uysal, İBB Başkanı olursa Alanya adına çok olumlu bir gelişme olur diye düşünüyorum. Uysal, yaklaşık 2 dönemdir İstanbul'daki en büyük ilçe belediyelerinden birisini yönetiyor. Bence bu göreve de hazır. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a çok büyük hizmetler getirir diye tahmin ediyorum. Bir Alanyalı olarak Türkiye'nin en büyük metropol belediyesinin başında bir hemşerimizin bulunmasından sonsuz mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Alanya'mız adına hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'ALANYA BİR DAMGA DAHA VURUYOR'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Alanyalı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'a BŞB Başkanı olması kesinleşti. Allah utandırmasın. Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra Türk siyasetine bir damga daha vuruyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7. büyük kentine Mevlüt Uysal başkan" ifadelerine yer verdi.

PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya ilişkin açıklama yapılmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İBB Meclisi'nde perşembe günü saat 16.00'da yapılacağı öğrenildi. Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri, Sütlüce’deki AK Parti Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Topbaş da vardı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1966 yılında Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi'nde doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı. Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu. 1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

YENİ ALANYA YAZMIŞTI

Yeni Alanya’nın 23 Eylül 2017 tarihli sayısında “İstanbul’a Alanyalı başkan mı” başlığı ile yer alan haber aynen şöyle:

İBB Başkanı Topbaş, yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Topbaş’tan boşalan koltuğa oturması beklenen isimler arasında Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. Kanun gereğince belediye meclisi yeni başkanı seçecek. Çoğunluk AK Partili üyelerde olduğu için yeni belediye başkanının da AK Partili olması bekleniyor. İBB Meclisi’nde Alanya’nın yetiştirdiği değerlerden Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da olması "İstanbul’a Alanyalı başkan mı?” sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından olan ve Erdoğan'ın çok sevdiği bir isim olduğu bilinen Uysal'ın, en güçlü belediye başkan adayları arasında yer aldığı konuşuluyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahalli İdareler Kanunu Gereğince, olağanüstü olarak İBB Meclisi toplanacak, ve bir üyeyi belediye başkanı olarak seçecek. Çoğunluk AK Partili üyelerde olduğu için yeni belediye başkanının da AK Partili olması bekleniyor.

İŞTE SÖZ KONUSU KANUN

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer. Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar. Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1966 yılında Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi'nde doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı. Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu. 1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.