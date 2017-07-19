Flaş gözaltılar! 3 eski başkan da var...

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Diyarbakır Tabip Odasının eski 3 Başkanının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve aralarında Tabip Odası eski başkanları Necdet İpekyüz, Şemsetten Koç, Selçuk Mızraklı ile Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şubesi eski başkanı Hülya Alökmen'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.