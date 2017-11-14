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Flaş! Darbecilerce infaza götürülme anı ortaya çıktı...

Jandarma Genel Komutanlığında darbe gecesi yaşananlara ilişkin fotoğraflar bilirkişi raporunda yer aldı

Flaş! Darbecilerce infaza götürülme anı ortaya çıktı...

Jandarma Genel Komutanlığında darbe gecesi yaşananlara ilişkin fotoğraflar bilirkişi raporunda yer aldı

14 Kasım 2017 Salı 14:38
Flaş! Darbecilerce infaza götürülme anı ortaya çıktı...
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecileri durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepeki Karargahına gelen Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Arslan'ın infaz edilmek için götürüldüğü anlara ilişkin fotoğraflara bilirkişi raporunda yer verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın dosyasına, o gece kayıtta olan güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelendiği bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporunda yer alan fotoğraflarda, o gece darbecileri durdurmak için Karargaha giden TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruma polisinin darbeciler tarafından infaz edilmeye götürüldüğü anlar görüldü. Raporda, Aslan'ın koruma polisiyle birlikte Karargaha giriş yaptığı ve darbeciler tarafından derdest edildiği yer aldı. Fotoğraflarda, Aslan ve beraberindeki polislerin darbeciler tarafından toplantı salonuna alındığı görülüyor.

Aslan ile koruması Hasan Gülhan, toplantı salonundan elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanıklar eski Kurmay Albay Ekrem Öktem ve eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından karargahtan dışarıya çıkarılıyor. Raporda, darbeciler tarafından yemekhane bölgesinin arka tarafına götürülen Aslan ve koruma polisinin burada infaz edildiği kaydedildi. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Karargahta arama yapan polisler, Aslan ve korumasını başından vurulmuş halde buldu. Aslan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından yaşam mücadelesini kazanırken, koruması şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıDarbeInfaz
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