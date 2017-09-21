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Flaş! Beyaz Saray açıkladı: Özür dilemedi

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü ve görüşmede Mayıs ayında Washington'da yaşanan arbede hakkında konuştuklarını söylemişti. Erdoğan, Trump'ın yaşananların ardından kendisinden özür dilediğini söylerken Beyaz Saray, bugün bu açıklamayı yalanladı

Flaş! Beyaz Saray açıkladı: Özür dilemedi

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü ve görüşmede Mayıs ayında Washington'da yaşanan arbede hakkında konuştuklarını söylemişti. Erdoğan, Trump'ın yaşananların ardından kendisinden özür dilediğini söylerken Beyaz Saray, bugün bu açıklamayı yalanladı

21 Eylül 2017 Perşembe 09:06
Flaş! Beyaz Saray açıkladı: Özür dilemedi
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BMGK için New York’ta bulunan ve ikili görüşmelere devam eden Erdoğan, yoğun görüşme trafiğinin arasında Amerikan medyasına da konuştu. PBS’ten Judy Woodruff’a konuşan Erdoğan, Mayıs ayında Washington’da yaşanan arbede ve sonrasında korumalarına yönelik suçlamalardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden özür dilediğini söyledi. Mayıs ayında, Türkiye Büyükelçilik Konutu önünde bölücü terör örgütü PKK destekçileri ile Erdoğan’ın korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

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Fakat bu açıklamanın ardından kısa süre sonra Twitter’da bazı gazeteciler, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak Trump’ın özür dilemediğini öne sürdü.

Bugün ise resmi açıklama Beyaz Saray’dan geldi. CNN’e konuşan Beyaz Saray Basın Danışmanı Yardımcısı Lindsay Walters, Erdoğan’ın açıklamasını yalanladı. CNN’de yer alan habere göre Walters, “Bu konuyu konuştuk. Özür yok” dedi.

CNN, Beyaz Saray'ın açıklamasını web sitesinden okuyucularına duyurdu.

CNN, Beyaz Saray’ın açıklamasını web sitesinden okuyucularına duyurdu.

Röportajın yayınlanmasının ardından ABD’de “Trump özür diledi mi, dilemedi mi” tartışması başlamıştı. Özellikle sosyal medyada bazı gazeteciler Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı iddialarında, Trump’ın Erdoğan’dan özür dilemediğini iddia ederken Weekly Standart dergisinde kıdemli yazar olarak çalışan Mike Warren, Beyaz Saray Basın Danışmanı Yardımcısı Raj Shah ile görüştüğünü söyledi. Warren, Shah’ın kendisine Erdoğan’ın açıklaması hakkında, “Bu gerçek değil” dediğini aktarmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK'ya destek olanlarla yaşanan arbede sonrasında yapılan haber Beyaz Saray'da görevli yetkiliye dayandırıldı.

Bölücü terör örgütü PKK’ya destek olanlarla yaşanan arbede sonrasında yapılan haber Beyaz Saray’da görevli yetkiliye dayandırıldı.

Warren’ın bu açıklamasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, “Beyaz Saray o kadar yalan söyledi ki artık inandırıcılığını yitirdi” ve “Bu açıklamayla birlikte Trump’ın özür dilediğini anlıyoruz. Çünkü hep söylediklerinin aksi çıkıyor” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpErdoğanözür
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