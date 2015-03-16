Fiyatlar tepetaklak

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan aşağı hareket yeni haftada da devam ediyor. NYMEX'de geçtiğimiz hafta yüzde 9,6gerileyen Batı Teksas petrolünün varil fiyatı bu sabah Asya'da gerçekleşen işlemlerde 43,57 dolar/varil seviyesine kadar indi. Nisan vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda yüzde 1,43 kayıpla 44,20 dolar/varilden işlem görüyor. ICE'de Nisan vadeli Brent petrolü de 0,49 dolar düşüşle 54,18 dolar/varil seviyesine geriledi. Analistler, İran ile ABD arasında nükleer görüşmelerin başlamasını satışlarda etkili olduğunu ifade ediyorlar. İran'a yaptırımların hafifletilmesi yönünde bir uzlaşma sağlanmasının global petrol piyasalarında arzı artırmasından endişe ediliyor.