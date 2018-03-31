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Firma sahibinden rüşvet istediği öne sürülen denetmen tutuklandı

İstanbul'da bir ayakkabı firması sahibinden rüşvet istediği ileri sürülen denetmen tutuklandı

Firma sahibinden rüşvet istediği öne sürülen denetmen tutuklandı

İstanbul'da bir ayakkabı firması sahibinden rüşvet istediği ileri sürülen denetmen tutuklandı

31 Mart 2018 Cumartesi 15:56
Firma sahibinden rüşvet istediği öne sürülen denetmen tutuklandı
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ALINAN bilgiye göre, Bayrampaşa'daki bir ayakkabı firmasının sahibi,  Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'nde görevli denetmen E.C.Y'nin (33)  kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla polise başvurdu.

İş yeri sahibi, firmayı denetleyen E.C.Y'nin eksiklikler nedeniyle  ceza keseceğini belirterek, bunu yapmamak için kendisine aylık 2 bin euro  vermesini istediğini beyan etti.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri  çalışma başlattı. Ekipler, iş yeri sahibinin denetmen E.C.Y'yi iş yerine  çağırmasını ve seri numaraları alınan paraları vermesini istedi.

İş yerine gelen E.C.Y, parayı aldıktan sonra ekiplerce suçüstü yakalandı.

E.C.Y'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, "İş yeri  sahibinden borç aldım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevi kötüye kullanmak", "rüşvet  almak ve yolsuzluk" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı  mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulSosyal Güvenlik Kurumu
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