Firma sahibinden rüşvet istediği öne sürülen denetmen tutuklandı

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yeri sahibinin denetmen E.C.Y'yi iş yerine çağırmasını ve seri numaraları alınan paraları vermesini istedi.

İş yeri sahibi, firmayı denetleyen E.C.Y'nin eksiklikler nedeniyle ceza keseceğini belirterek, bunu yapmamak için kendisine aylık 2 bin euro vermesini istediğini beyan etti.

ALINAN bilgiye göre, Bayrampaşa'daki bir ayakkabı firmasının sahibi, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'nde görevli denetmen E.C.Y'nin (33) kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla polise başvurdu.

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