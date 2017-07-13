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Fırat Kalkanı'nda görevli askerler yangında ölümden döndü

KİLİS'te, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte yangın çıktı

Fırat Kalkanı'nda görevli askerler yangında ölümden döndü

KİLİS'te, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte yangın çıktı

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:40
Fırat Kalkanı'nda görevli askerler yangında ölümden döndü
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KİLİS'te, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlamalarla birlikte genişleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, 10 asker hastaneye kaldırıldı.
Kilis- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde, Fırat Kalkanı'nda görevli askerlerin barındığı geçici askeri birlikte saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayan yangın, patlamalarla birlikte genişledi. Bölgeye Kilis ve Gaziantep'ten belediyeler ve sanayi bölgelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri patlamalar nedeniyle müdahalede güçlük çekti. 
Takviye ekiplerin gelmesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, söndürme helikopteri de yakındaki barajdan su alarak havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında can kaybının olmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:
"Kilis- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde askeri birliğin barınma merkezinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayarak patlamaya ve yangının büyümesine yol açmıştır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan hafif derecede etkilenen 10 askerimiz Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Kilis ve Gaziantep itfaiye ekiplerinde söndürme ve soğutma çalışmasına başlanmıştır."

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Fırat KalkanıKilisAsker YangınKonteyner
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