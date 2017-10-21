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Firari teröristin ‘lösemi’ yalanı!

Köyceğiz’de 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçan ve 12 gün sonra yakalanan PKK’lının, tanınmamak için Dalaman’da gittiği berbere kendisini lösemi hastası olarak tanıtıp saçlarını kazıttığı ortaya çıktı

Firari teröristin ‘lösemi’ yalanı!

Köyceğiz’de 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçan ve 12 gün sonra yakalanan PKK’lının, tanınmamak için Dalaman’da gittiği berbere kendisini lösemi hastası olarak tanıtıp saçlarını kazıttığı ortaya çıktı

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:35
Firari teröristin ‘lösemi’ yalanı!
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MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçtıktan sonra Dalaman’da yakalanan “Reşit” kod adlı PKK’lı terörist Serbest Şenlik ile kendisini Çanakkale’den almaya gelen akrabası B.Ş.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de sıkıştığı portakal bahçesinde üzerindeki el bombasını patlatarak ölümünün ardından devam eden operasyon sonucu 17 Ekim’de yakalanan teröristin Köyceğiz’den Ortaca’ya, ardından da Göcek üzerinden Dalaman’a ulaştığı tespit edilmişti.

Portakal çalıp yedi

Terör örgütü mensubunun sorgusunda, kaçtığı 12 gün boyunca katettiği 50 kilometrelik yolda ormanlık arazide bulduğu çoban kulübelerinde, boş gördüğü barakalarda konaklayıp evlerden gıda maddesi çalarak hayatta kaldığı, gündüzleri de geçtiği bölgelerde bulunan narenciye bahçelerine girerek çaldığı portakalları yediği ortaya çıktı. Dalaman’a geldikten sonra internet üzerinden ailesiyle irtibata geçen teröristin, Çanakkale’den otobüsle Dalaman’a kendisini almaya gelen yakın akrabasıyla buluşmayı beklediği saptandı.

Akrabası almaya geldi

Teröristin Dalaman ilçesinde akrabasını beklerken tanınmamak için imajını değiştirmeye çalıştığı, Dalaman’da gittiği berbere “lösemi hastası” olduğunu söyleyerek saçlarını kazıttırdığı tespit edildi. Tıraş olduktan sonra bir restorana giderek çorba içen terörist daha sonra kendisini almaya gelen akrabasıyla ilçe merkezinde buluştuğu sırada Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Teröristi Çanakkale’den almaya geldiği ve akrabası olduğu belirlenen B.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alındı. 

Tedavi için gelince yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2004 yılı içinde katılan H. Dikme, Kandil ve Kuzey Irak’ın birçok kesiminde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye’ye gönderildi. Hastalığının tedavisi yapılması için Kayseri’ye gelen, çeşitli hastanelerde sahte kimlik kullanarak bir süredir tedavi gördüğü belirlenen ve Kayseri’de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklanan H. Dikme Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili kadın teröristin sorgulanmasına TEM Şubesi’nde başlandı.

Ege yapılanmasına darbe vurulmuştu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim’deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca yaşamını yitirmiş, diğer teröristin yakalanması için operasyon sürdürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
KöyceğizTeröristPKK
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