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Firari savcı Yüzgeç'in ByLock mesajları deşifre edildi

FETÖ'nün "darbe girişimi" olarak kabul edilen 17-25 Aralık operasyonlarında görev alan firari eski savcı Yüzgeç'in ByLock yazışmalarının içeriklerine ulaşıldı. Kriptosu çözülen "ByLock" yazışmalarında Yüzgeç'in darbe girişiminden 5 ay önce "Bu dünyada da çok güzel günler yakın" şeklinde mesaj atması dikkati çekiyor

Firari savcı Yüzgeç'in ByLock mesajları deşifre edildi

FETÖ'nün "darbe girişimi" olarak kabul edilen 17-25 Aralık operasyonlarında görev alan firari eski savcı Yüzgeç'in ByLock yazışmalarının içeriklerine ulaşıldı. Kriptosu çözülen "ByLock" yazışmalarında Yüzgeç'in darbe girişiminden 5 ay önce "Bu dünyada da çok güzel günler yakın" şeklinde mesaj atması dikkati çekiyor

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:50
Firari savcı Yüzgeç'in ByLock mesajları deşifre edildi
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ)   "darbe girişimi" olarak kabul edilen 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski  savcısı Mehmet Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla yaptığı "ByLock" yazışmaları deşifre  edildi.

FETÖ mensubu eski firari savcı Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla şifreli  haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldı.

Deşifre edilen yazışmalarda eski savcı Yüzgeç'in "mahrem abisi" olduğu  değerlendirilen kişinin örgüt içi iletişimde kullanılan data hatları konusunda  uyarılarda bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu örgüt yöneticisinin, Yüzgeç'in olduğu gruba attığı mesajda  data hatları temini konusunda yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Bizler öğrenci arkadaşlardan hat almaya çalışıyoruz ancak bu da belli  rakamların üstüne çıkmıyor. Bu yüzden sizlerin, uygun akrabalarınız üzerine data  hat almanızın hepimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek husus  soy ismin farklı olması. Mesala kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi  farklı olan akrabalarınız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır.  Daha da güzeli 3. dereceden akrabalar üzerine olanlardır. Bir diğer ayrıntı  kontörlü olması gerekiyor, faturalı değil."

Aynı gruptaki "ByLock" yazışmalarında paylaşılan "Hakemli dergilerde  makale imkanı" konulu mesajda, örgüt mensuplarının akademik dergilerde makale  yayınlamaları için yapmaları gerekenler şöyle anlatıldı:

"Kıymetli abiler, 6 ayda bir ulusal olarak yayımlanan ve ULAKBİM'de  taranan 29 hukuk dergisinden birisi olan Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisinin 2016  Haziran sayısı armağan olarak çıkarılacak. Özellikle doçentlik için çalışan  abiler için aranan şartlardan olan ULAKBİM'de taranma şartı dergide mevcuttur.  Makalesini yayımlatmak isteyen abilerin nisan ayı sonuna kadar mahkemenin  internet sitesinde belirtilen kriterlere uygun olarak makalelerini göndermesi  gerekir. Gönderen abiler bize de bilgi verirse iyi olur."

"ByLock" mesajlarında Yüzgeç'in Ağustos 2015'te firar ettikten sonra  Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da  belirlendi.

Yazışmalarda geçen "Gerçek yiğitlik" başlıklı iletide, FETÖ  soruşturmaları kapsamında tutuklananları motive etmek için "Eli kelepçeli  bacılarımızın dereceleri Meryem validemizin, Hatice ve Ayşe analarımızın  seviyesine yükseliyor. Gönül erleri istikameti hiç bozmamalı, öfkelerinizi  yutmalı şiddetlerini hiddetlerini içerilerinde boğmalı. Böyle bir mağlubiyet  aslında galibiyet sayılır. Çok önceden hizmete karşı içlerinde derin bir nefret  varmış. Üstad, telattuf edin göze gelmeyin diyor." ifadeleri dikkati çekti.

HAZRETİ HAMZA'NIN ORDUSU FETÖ'CÜLERİ KORUYORMUŞ

Yüzgeç'in mesajlarında, FETÖ'nün kapatılan Kimse Yok Mu Derneği adına  kurban bağışı toplayabilmek ve örgütten kopuşları engellemek için "Hazreti  Hamza'nın ordusunun kendilerini koruduğu"na dair bir örgüt üyesinin kaleme aldığı  yazı da "ByLock" yazışmalarına şu şekilde yansıdı:

"Hizmetimizin ne kadar kutsi ne kadar büyük olduğunu gösteren şu  hatırayı sizlerle paylaşıyorum. Abimiz diyor ki 2008 ya da 2009 yılıydı. Kimse  Yok Mu Derneği vasıtasıyla Şemdinli'de kurban eti dağıtıyorduk. PKK bizi tehdit  ediyor ama ciddi engellemeleri de olmuyordu. Şemdinli'deki yurdumuzda 150'ye  yakın dağıtılacak pay var ama PKK'lılar sürekli yurdun etrafında ve bir  hareketlilik olursa vuracaklar. Bayramın ikinci ya da üçüncü günü çaresiz  bekliyoruz. Etler bozulacak nasıl dağıtacağız diye çaresiz bekleyiş  içerisindeyiz. O akşam içeriye tanımadığımız bir amca girdi. 'Haydi evlatlar  kalkın malzemeleriniz hazırsa dağıtalım ne bekliyoruz?' dedi. Biz de arkadaşlarla  etlerimizi aldık amcanın arkasına takıldık. Amca bir ara 'korkmayın evlatlar  kimse size zarar veremez. Sizi kim koruyor biliyor musunuz? Şöyle arkanıza dönün  bir bakın' dedi. 'Hz. Hamza sizi ordusuyla birlikte koruyor. Siz hizmetinize  bakın.' Abimiz diyor ki, 'Arkaya dönüp baktık ki gerçekten sayamayacağımız kadar  beyaz elbiseli ve beyaz atlar bizimle birlikte geliyorlardı. Hz. Hamza ordusuyla  birlikte bizleri koruyordu.' O gece de bugün de aynı. Dün PKK, bugün bunlar.  Hizmetlerimizde koşturalım geri durmayalım."

"ÇOK GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Yüzgeç'in örgüt mensubu hakim ve savcılarla olan kriptolu yazışmaları  da deşifre edildi. Buna göre, Yüzgeç'in eski hakim Erdal Kılıç'a 1 Şubat 2016' da  gönderdiği darbe iması içeren "ByLock" mesajında, "Bu dünyada da çok güzel günler  yakın" şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöDarbe Girişimi
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