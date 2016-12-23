Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Firari rektörün firari oğlu için flaş karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 13 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava açılanlar arasında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu da var

Firari rektörün firari oğlu için flaş karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 13 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava açılanlar arasında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu da var

23 Aralık 2016 Cuma 12:57
Firari rektörün firari oğlu için flaş karar!
banner404
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla  Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik  yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan  iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe  girişimi anlatıldı.

  BYLOCK, 1 DOLAR VE BANK ASYA 

İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı  "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun  görüşme yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında  Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para  yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş  yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede,  şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin  paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi. İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı,  kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak  Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı  çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK,  SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha  sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15  Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç  edildikleri kaydedildi.İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından  onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün  içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin  kabul edilmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulŞerif Ali TekalanFetöDava BaşbakanlıkBaşbakanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim