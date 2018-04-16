Firari FETÖ'cü karı-koca yakalandı, pişkinlikleri 'pes' dedirtti

AKSARAY'DA (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.
1 YILDIR KAÇIYORLARDI
Operasyon, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
GÜLMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.'nın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi. İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.