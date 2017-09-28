Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Figen Yüksekdağ'ın iki ildeki davası birleşecek

İzmir’de, yaptığı bir konuşma nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen HDP eski milletvekili ve HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanması devam ederken sanık Yüksekdağ'ın Ankara'da görülen davaları ile birleştirilme kararı alındı

Figen Yüksekdağ'ın iki ildeki davası birleşecek

İzmir’de, yaptığı bir konuşma nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen HDP eski milletvekili ve HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanması devam ederken sanık Yüksekdağ'ın Ankara'da görülen davaları ile birleştirilme kararı alındı

28 Eylül 2017 Perşembe 11:00
Figen Yüksekdağ'ın iki ildeki davası birleşecek
banner404

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 Şubat ayında bir panele katılan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Yüksekdağ’ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan üçüncü duruşmaya, başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılmayacağını belirtip duruşmaya katılmazken sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatları, Figen Yüksekdağ'ın SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğini, sanık Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden İzmir'e getirilip mahkeme salonunda duruşmaya katılmak istediğini belirtirken sanığın Ankara 16 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "örgüt üyeliği" ve birden fazla "terör örgü propagandası" dosyasının burada görülmekte olan dosya ile birleştirilmesini talep etti. Duruşma savcısı dosyaların birleşmesinin uygun olacağını belirtti. Mahkeme heyeti, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılıp sanık Figen Yüksekdağ'ın dosyasının görülmekte olan dosya ile birleşmesinin uygun olacağına karar verip duruşmayı aralık ayına erteledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıFigen YüksekdağCumhuriyet BaşsavcılığıHdpHapis Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomar tomar parayla yakalandılar
Tomar tomar parayla yakalandılar
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim