Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam

DEMİRÖREN ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı'na giden yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabında yaptığı canlı yayında duruma tepki gösterdi. "Fotoğrafa iyi bakın. Gözü patlamış, kafa travması geçirmiş bu genç bir Türk vatandaşı. Aynı zamanda avukat. Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı.Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi" diyen Feyzioğlu, "Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ben bu işi takip ederim, barolar takip eder, Türkiye Barolar Birliği takip eder şu anda şakağıma tabanca dayasanız ben bu işin peşini bırakmam" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu şöyle devam etti: "Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam. Çırağan Sarayı'nda düğün var. Memleketin pek önemli iki ailesinin düğünü var. Devlet büyükleri orada. Çırağan'ın trafiğe kesilmesi lazım. Çünkü vatandaşın bu memlekette 3 kuruşluk hükmü yok. Ben bu devleti bu hale getirenlere soruyorum. Yazıklar olsun. Süslü hanımefendilerin, süslü beyefendilerin, limuzinlerin, süslü beyefendilerin düğününe gitmesini bekliyor insanlar.