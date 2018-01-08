Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 8 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...

Feyzi Açıkalın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gabriel ile çay sohbetini yazdı

Yeni Alanya Gazetesi yazarı Feyzi Açıkalın Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çay servisi de yaptığı kritik görüşmeyi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı

Feyzi Açıkalın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gabriel ile çay sohbetini yazdı

Yeni Alanya Gazetesi yazarı Feyzi Açıkalın Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çay servisi de yaptığı kritik görüşmeyi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:19
Feyzi Açıkalın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gabriel ile çay sohbetini yazdı
banner404

FOTOĞRAF Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Goslar’daki evinden... Gabriel, bahçeye bakan bol ışıklı verandada dostu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çay servisi
yaparken görüntü veriyor.

Masanın üstünde çok şık bir porselen kahve takımı yerleştirilmiş. Ama Alman bakanın konuğuna, çelik çaydanlıktan çay ikram edişi fotograf karesinde öne çıkarılmış. En yakındaki Türk mahalle bakkalı büyük olasılıkla porselen çay takımı satmıyor olmalı...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 08.01.2018 10:27
Anahtar Kelimeler:
çay ServisiAlman Dışişleri BakanıSigmar GabrielMevlüt ÇavuşoğluFeyzi AçıkalınYeni Alanya Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da zamana karşı yarışta mutlu son! Askerler omuzlarında getirdi
Uludağ'da zamana karşı yarışta mutlu son! Askerler omuzlarında getirdi
Alanyalı Tel ailesinin acı kaybı
Alanyalı Tel ailesinin acı kaybı
Bu fotoğrafta iki zafer var! KKTC başbakanı aşkını da ilan etti
Bu fotoğrafta iki zafer var! KKTC başbakanı aşkını da ilan etti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim