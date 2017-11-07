Fetullah Gülen Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için bakın ne dedi!

TERÖRİSTBAŞI Fetullah Gülen, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü yetersiz buldu.

Akşam gazetesinden Osman Nuri Cerit'in haberine göre; FETÖ’nün 15 Temmuz hain girişiminin elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki ihanet çiftliğinin kapılarını, Mısır’ın darbeci lideri Sisi’ye yakınlığı ile bilinen yayın organlarına açtı.

Teröristbaşı Gülen, Kahire merkezli Al-Ahram Al-Arabi dergisi ile Arapça yayın yapan Vatan, Al-Ahbar ve Yorum 7 gazetelerine verdiği röportajda, vatana ihanet söylemini sürdürdü, kendisini koruyan ABD’ye ise övgüler yağdırdı.

GÜLEN: BÜYÜK FIRSAT KAÇIRILDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşüne ilişkin açıklamalar da yapan FETÖ elebaşı Gülen, kendi yandaşlarının da desteklediği yürüyüş için “Müspet olmakla beraber yetersiz kaldı ve arkası gelmedi. Daha evvel de birçok fırsat kaçırıldı.” ifadelerini kullandı.

ELEBAŞIDAN AB'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

FETÖ’cü hainlerin kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenerek yargının karşısına çıkarılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren teröristbaşı Gülen, AB’nin Türkiye’ye karşı yeterince yaptırımda bulunmamakla suçladı ve “AB ülkelerinin bu konudaki tepkileri beklentilerimizin çok gerisinde kaldı. AB daha etkili yaptırımları devreye soksaydı bunlar yaşanmazdı.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD HAİNLER İÇİN UMUT KAPISI

Sisi’nin kalemşörlerine verdiği röpörtajda, kendisine yataklık eden ABD’ye de övgüler yağdıran terörist Gülen, “ABD şimdiye kadar dünyada demokrasi, hürriyet ve hukuk düzeni arayan insanlar için bir ümit kapısı oldu, umuyorum ki bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Gülen, kendisi gibi darbeci olan Sisi için de, “Mısır’daki arkadaşlarımız şimdiye kadar yönetimin onlara karşı tavrı mevzuunda bize müspet izlenimlerini aktardılar.” dedi.