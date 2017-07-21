Fetullah Gülen'in hastalığıyla ilgili şoke edecek gerçek

SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Türkiye'de doktorlar çare bulamadı" gerekçesiyle 1999'da ABD'ye kaçan Gülen'i, köşeye sıkıştıran ayrıntıları yazdı.

Fetullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye gidişiyle ilgili Hacettepe Üniversitesi'nden bir sağlık raporu olduğu söyleniyordu. Övür'ün iddiasına göre 'rapor sahte'. Hacettepe Üniversitesi'nden Fetullah Gülen'e verilen sağlık raporunu kimin verdiği de aradan 18 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.

Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun FETÖ lideri Gülen'in tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi'ne raporla ilgili olarak resmi başvuru yaptığında aldığı tuhaf cevabı köşesine taşıdı:

HASTANENİN İLGİNÇ CEVABI

"Yetkili kurum ve kuruluşlardan mevzuata ve usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda hasta kayıt dosyası gönderilebilmektedir. Ancak bu tür durumlarda mutat bir uygulama olarak tutulan, isteyen kurum ve istenme nedenine ilişkin kayda da söz konusu hastanın dosyasına da olması gerektiği yerde rastlanmamıştır."

Olayın yargının gündemine olduğunu belirten Övür, mahkemenin 1996-1999 yılları arasında üniversitede raporu kimlerin verebileceğine dair isimleri araştırdığına dikkat çekerek, yazısını böyle tamamlıyor:

18 YILDIR DİPDİRİ AYAKTA

"Şimdi merak ediyorum bu isimlere bu durum, bugüne kadar sorulmadı mı? Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün bugüne kadar verdiği net olmayan cevaplardan anlaşılan ve ima edilen şu: FETÖ lideri Gülen'in raporuna ilişkin kayıt ancak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunabilir. İyi de o neden araştırılmadı? Bunu araştırıp bulmak çok mu zor? Bu işe neden gayri ciddi yaklaşılıyor.

RAPOR SAHTE GÜLEN HASTA DEĞİL

Aslında bu olay, FETÖ liderinin etkilediği kitle açısından da çok önemli. Çünkü bu rapor sahte. Ortada bir hastalık yok. Bu ortaya konursa o yapı içinde Gülen'in itibarı yerle bir olur. O günlerde "Türkiye'de doktorlar çare bulamadı" yalanı uydurularak ABD'ye gitti. Ama 18 yıldır dipdiri ayakta. Bu yalanın çökertilmesi gerekiyor. Hacettepe bunu çözmeli ya da çözdürülmeli.."