Fetullah Gülen: Adil Öksüz talebem! Gül ve Fidan ise...

FRANCE 24 muhabirinin Gülen'e 'Size muhalifler de sempati duymuyor' tespiti ise örgüt liderini bozum etti.

Darbe girişiminin olduğu gecenin en büyük muamması bilindiği gibi Adil Öksüz olmuştu. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün darbeden kısa süre önce ABD'ye gidip Pensilvanya'da Fethullah Gülen ile görüştüğü biliniyordu. France 24 muhabiri Adill Öksüz konusunu Gülen'e sordu.

ADİL ÖKSÜZ İTİRAFI

Fethullah Gülen, Adil Öksüz'ün talebesini olduğunu itiraf etti ve şunları söyledi;

-"Adil Öksüz belli bir dönemde talebe olduğu zamanlarda bizim ders halkamıza katılmıştır. Darbeyle alakalı.. buraya geldiğini bilmiyorum… belki birkaç sene önce gelmiştir. Medyada benim, onun çocuğuyla fotoğrafım çıktı. Yüzlerce insanla olan bir şey bu. Fotoğrafım olan kişilerle böyle bir ilişki kurmak.. ezbere konuşmak olur.

ABDULLAH GÜL NE ZAMAN GİTTİ? FETO ISRARLI

Fethullah Gülen daha önce verdiği bir röportajda Gül'ün kendisini görmeye Pensilvanya'ya geldiğini söylemişti. Bunun üzerine Gül açıklama yapmış ve o iddiayı yalanlamıştı. Ancak Fethullah Gülen, Gül'ün kendisini görmeye ABD'ye geldiği konusunda ısrarlı. Bu kez cumhurbaşkanı ve başbakan olmadan önce diyerek ve şöyle diyor;

-"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geldi buraya, cumhurbaşkanı ya da başbakan olmadan önce. Nerde olduğunu bilmiyorum ama Adil Öksüz’ü buluyorlar, sonra onu salıveriyorlar. Sonra onun Milli istihbarat ile alakası ortaya çıkıyor.

HAKAN FİDAN İKİ KERE GELDİ YEĞENİMİN EVİNDE...

-Ha gelenlerden birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başındaki Hakan Fidan’dı. İki defa ziyaret etti. Yeğenimin evinde iki defa yemek yedi. Gelmeyen kalmadı ki. Fotoğraf karesinin içine girmediğim insan kalmadı. Bunu, birinin düşüncesi içinde değerlendirmek ezbere mülahazalar.

TÜRKİYE'YE UÇAK BİLETİMİ KENDİM ALIRIM

Fethullah Gülen ABD başkanı Donald Trump'ın kendisini iade etmeyeceğine inandığını belirterek, "NATO üyeleri mi olur, Avrupa Parlementosu üyeleri mi olur, uluslararası bir komisyon kurulsun, meseleyi arka planı ile başlangıcından sonuna kadar soruştursun, sentezler yapılsın, detaylı analizler yapılsın ve benimle en küçük bir bağ bulunursa, falanın filanın beni derdest edip götürmesine gerek kalmadan, kendi biletimi alır, ülkeme dönerim" dedi.

SÖZCÜ GAZETESİ BİZİM İÇİN 'KANKA' DEDİ

France 24 kanalının muhabiri "Beş yıl kadar önce Erdoğan ile müttefiktiniz, şu an bir numaralı halk düşmanısınız. Ne oldu?" sorusunu da yöneltti. Gülen'in yanıtı şöyle oldu;

- Şimdiye kadar kimseyi düşmanım olarak görmedim ve nefret etmedim. Bazı konularda uyarılarım oldu. Kürt meselesinin çözümü ile ilgili kendilerini uyardığım oldu. Hiçbir zaman politik bir kişi olmadım. Tam taraftar da olmadım. İki ya da üç kez görüştük. Birisi parti kurulmadan önce danışmak için ziyarete gelmişlerdi. Birinde de Bosna Hersek ile maç yapılıyordu. Geldi yanıma oturdu. Sözcü Gazetesi bizim için ‘Kanka’ dedi.

FETO'YU TERLETEN SORU: SİZE KİMSE SEMPATİ DUYMUYOR!

France 24 kanalının muhabirinin röportaja çok iyi hazırlanmıştı ve Fethullah Gülen'in alışkın olduğu çanak soruları da yöneltmedi. Bunun yerine Gülen'i morartan sorular vardı. Onlardan biri de "Muhalifler takipçilerinize hiç sempati duymuyor. Ve taraftarlarınızın bürokrasiye, güvenlik birimlerine, yargıya herhangi bir elemeden geçmeden yerleştiklerine ve bu kişilerin yapılan darbede yer aldıklarına inanıyorlar. Bu suçlamalara nasıl cevap vereceksiniz?" sorusu oldu.